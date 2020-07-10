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فن

سلاف فواخرجي تعلن عن موعد عرض مسلسلها الجديد شارع شيكاغو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:53 م
مسلسل شيكاغو
مسلسل شيكاغو
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محمد بدران
أعلنت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن موعد عرض مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، في أواخر الشهر الحالي، عبر فضائية "osn".


ونشرت سلاف صورة البوستر الرسمى للمسلسل وعلقت قائلة "البوستر الرسمي لمسلسل #شارع_شيكاغو ابتداءا من 26/7/2020 على قناة #osn_ياهلا_الأولى#أضخم_إنتاج_درامي #سلاف_فواخرجي #عباس_النوري #دريد_لحام #امل_عرفة #مهيار_خضور #شكران_مرتجى #نظلي_الرواس #وائل_رمضان #فايز_قزق #نادين_خوري #فاتح_سلمان #جوان_الخضراخراج_محمد_عبد_العزيز
#تطبيق_وياك #قبنض_للإنتاج_الفني"


وتجسد سلاف في المسلسل شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.


مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.


وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.


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