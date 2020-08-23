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أخبار العالم

محاكمة إرهابي كرايستشيرش.. قتل 51 شخصًا في صلاة جمعة بنيوزيلاندا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:25 ص
إرهابي كرايست شيرش
إرهابي كرايست شيرش
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قسم الخارجي
تبدأ في نيوزيلاندا محاكمة، إرهابي كرايست شيرش، والذي هاجم عشرات المصلين وفتح عليهم أوبلة نيرانه، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز.

وتعقد اليوم جلسات استماع بشأن الحكم على المتهم بقتل 51 مسلما أثناء صلاة جمعة السنة الماضية.

ونفذ برينتون تارانت، وهو أسترالي مؤمن بتفوق العرق الأبيض، هجوما على مسلمين تجمعوا لصلاة الجمعة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش، في 15 مارس من العام الماضي، مستخدما بندقية نصف آلية، وبث الهجوم مباشرة عبر "فيسبوك".

وفي مارس الماضي، أقر تارانت بالذنب في التهم الموجهة إليه، التي تتضمن 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل، وتهمة ارتكاب عمل إرهابي.

ويواجه تارانت حكما بالسجن المؤبد لمدة تصل إلى 17 عاما من دون إطلاق سراح مشروط، لكن القاضي لديه صلاحية لاتخاذ قرار بسجنه من دون إمكانية لإطلاق سراحه على الإطلاق.

ويعني الاحتمال الأخير أنه قد يظل مسجونا لما بقي من عمره، وهو حكم لم يسبق أن صدر مثله في نيوزيلاندا.

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