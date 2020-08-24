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فن

زكي فطين يهاجم رواد الساحل والجونة: ايه التعالي اللى عايشين فيه ده

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:31 ص
زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب
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محمد بدران ـ آية عاطف
شن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، هجومًا على رواد الساحل الشمالي والجونة خلال قضاء إجازتهم الصيفية عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب زكي فطين عبد الوهاب قائلا :"أنا عندي 64 سنة.. جيل الستينات عشان أكون واضح.. وأنا مش عارف ولا فاهم إيه الفشخرة والتعالى اللى عايشين فيه رواد الساحل الشمالي والجونة الأيام دي!".

وتابع فطين: "أنا أنتمي لعائلة غنية ومشهورة.. ومع ذلك كنت بركب الـ ميكروباص من جاردن سيتي لنادي الجزيرة.. وبنأكل كشري في باب اللوق ودى كانت متعة بجد.. عشان "بنحتك" بالطبقة الحقيقية للشعب.. وأخويا لما دخل الجامعة.. أمي جابت له عربية "فيات 128".. مع إنها كانت ممكن تجيب له عربية مرسيدس".

واضاف: "المصيف كان بين 3 أماكن.. المعمورة والمنتزه شاطئ وبارعايدة وبيانكي العجمي.. والخدم كانوا بينزلوا معانا بعد فترة الغداء في نفس الشاطئ اللي كنا بننزل فيه.. عمري ما شوفت البذخ والتعالي والألاطة اللي بشوفها اليومين دول.. الناس كانت أبسط بكتير.. على فكرة أنا مش ناصري النزعة.. أنا بس عشقت الفترة دي.. ولسه عايش على ذكراها.

الفنان زكي فطين عبد الوهاب هو ابن الفنانة الراحلة ليلى مراد ووالده المخرج فطين عبد الوهاب، واستمر زواج ليلى مراد وفطين عبد الوهاب لمدة 11 عاما ثم انفصلا، لكنها صممت على حضانة نجلها زكى واسمته بهذا الاسم تكريما لوالدها زكي مراد الذي كان من كبار الموسيقيين.
 
زكي فطين يهاجم رواد الساحل والجونة: ايه التعالي اللى عايشين فيه ده
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