زكي فطين عبد الوهاب يروي تفاصيل دخوله القبر مع والده





وقال زكى فطين عبد الوهاب: "علاقة الإنسان بالموت.. أنا عمرى ما خفت من الموت أو المرض.. أنا لما أبويا مات كان عندى ١٧ سنة.. عمتى أصرت إنى انزل القبر معاه عشان ألقي نظرة أخيرة عليه.





وأضاف زكى قائلا: إنه توفى في بيروت ومكنتش شوفته، كنت خايف وأنا نازل القبر، ولما أزاحوا الكفن عن وجهه لقيت على وجهه ابتسامة رضا عمرى ماهنساها.. وتأكدت لحظتها إنه فى مكان أمين".





يذكر أن زكى فطين عبد الوهاب كان تعرض إلى الإصابة بمرض السرطان وأعلن عنه منذ فترة كما تعافى منه منذ فترة قصيرة.

نشر الفنان زكى فطين عبد الوهاب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه سر دخول قبر والده.