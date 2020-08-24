بفستان حرير.. سالي فؤاد بإطلالة ساحرة على انستجرام
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:28 م
سالي فؤاد
نشرت الشيف سالي فؤاد
صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام،
وظهرت سالي فؤاد بإطلالة ناعمة وساحرة، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عنه في التعليقات.
وتألقت سالي فؤاد مرتدية فستان متوسط الطول كت من الحرير ناعم باللون النبيتي في وسطه حزام من منطقة الخصر، واختارت عليه حذاء لامع باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة ونعومة إطلالتها.
وتركت سالي فؤاد
شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة ومميزة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأضافت سالي فؤاد
بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والآي لاينر والكحل الأسود الناعم لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف سالي فؤاد
في ارتداء الإكسسورات، واكتفت بالتزين بساعة يد باللون الفضي مع اسورة وخلخال وقرطين ناعمين وقلادة بنفس اللون.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..