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مرأة

ادعولي .. سالي فؤاد تعلن انفصالها عن زوجها

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:10 م
سالي فؤاد
سالي فؤاد
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آية التيجي
أعلنت الشيف سالي فؤاد على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنها انفصلت عن زوجها بشكل رسمي، وهو ما جعل جميع متابعيها يدعون لها، بأن تمر هذه الفترة العصبية، وأنها إنسانة قوية وسوف تتخطاها.

وعلقت سالي فؤاد على صورتها، وقالت: "خبر مش حلو بس لازم يتقال.. انفصلت بشكل رسمي.. ادعولي الفترة الصعبة دي تعدي".

وقامت سالي فؤاد بنشرة صورة لها، وهي ترتدي فستان باللون الأرزق، والمصنوع من الدانتيل، بأكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلا بشكل ناعم وانسيابي، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، والتي أبرزت جمال ملامحها.

وتنتمي سالي فؤاد إلى مدرسة الطبخ الألمانية، وجدت فى نفسها الموهبة والتخصص الأمر الذي جعلها تبحث عن فرصة لإظهار موهبتها.
ادعولي .. سالي فؤاد تعلن انفصالها عن زوجها
ادعولي .. سالي فؤاد تعلن انفصالها عن زوجها
ادعولي .. سالي فؤاد تعلن انفصالها عن زوجها
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