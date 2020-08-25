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رياضة

ضمت 4 ناشئين .. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:26 م
الاهلي
الاهلي
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عبدالحكيم ابوعلم
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قائمة الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

والناشئون هم محمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفي شوبير
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