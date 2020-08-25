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خلال شهرين.. الغرف السياحية: لم تظهر أي إصابات بكورونا بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال وحيد عاصم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية، أنه لم تظهر أي حالات كورونا خلال الشهرين الماضيين في البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضاف عاصم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية في البحر الأحمر وجنوب سيناء للوقاية من كورونا.

وتابع وحيد عاصم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية، أن السائح الذي أجرى تحليل بي سي ار يمكنه التجول في محافظات مصر.

وأكد وحيد عاصم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية، أن اقترح استثناء اجراء التحليل سالف الذكر في البحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرا إلى أن السياحة القادمة من أوروبا الغربية لن تتأثر بقرار تحليل بي سي ار.

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