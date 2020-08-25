خبر مفجع.. سمر يسري تنعى مدير أعمال نيكول سابا

نعت الإعلامية سمر يسري، مدير أعمال الفنانة نيكول سابا وائل المصري، ونشرت صورته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" .









وكتب سمر يسري معلقًه :"لا حول و لا قوة الا بالله 😥ان لله و ان اليه راجعون

بجد مش مصدقة الخبر 😥 خبر حزين ومفجع للناس كلها الصديق المحترم الخلوق وائل المصري في ذمة الله

ربنا يرحمك ويصبر اهلك يارب 🤲🏻"









و توفي ظهر اليوم وائل المصري مدير أعمال الفنانة نيكول سابا حيث نقل الخبر الصحفي هاني عزب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب الوفاة.









وكان المصري قد تولى إدارة أعمال الفنانة نيكول سابا لسنوات طويلة وكانت له علاقات قوية مع عدد من الفنانين إضافة إلى قيامه بتنظيم حفلات وإدارة أعمال الفنانة في مصر.















