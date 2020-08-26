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أخبار البلد

مصادر بمطار القاهرة: عدد المحظور دخولهم البلاد بسبب تحليل كورونا لم يتجاوز 25 راكبا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:33 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن عدد الحالات التي تم رفض دخولها البلاد بسبب عدم اصطحاب تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، لم يتجاوز 25 حالة حتى الآن، منذ قرار الحكومة المصرية بحظر دخول القادمين من الخارج غير حاملى الجنسية المصرية لشهادة التحليل الخاصة بالفيروس المستجد. 

قالت المصادر، إنه فور وصول الركاب إلى مطار القاهرة يتم مناظرة جميع الإجراءات والأوراق الخاصة بهم من بطاقات صحية وشهادة تحليل PCR من قبل أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، فضلا عن فحص درجات الحرارة الخاصة بهم بمجرد دخولهم صالات الوصول عن طريق الكاميرات الحرارية الذكية الموجودة داخل الصالات، ويتم تحويل أي حالة تظهر عليها أعراض الاشتباه إلى مستشفى الحميات لإجراء الفحوصات. 

وتطبق وزارة الطيران المدني، بجميع مطارات جمهورية مصر العربية، منذ منتصف أغسطس الجاري، قرار مجلس الوزراء بحظر دخول جميع القادمين إلى مصر من غير حاملي الجنسية المصرية دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية. 

وعدلت الحكومة المصرية، قبل أيام قليلة، قرار حظر الدخول إلى البلاد دون تحليل PCR، ليشمل جميع القادمين بما فيهم حاملي الجنسية المصرية القادمين من الخارج، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر القادم، وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى. 

وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب  معفيين من تقديم شهادة تحليل  PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية. 
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