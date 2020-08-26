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زيادة فرص توظيف السيدات.. خبيرة اقتصادية تكشف أهداف مؤسسة التمويل الدولية.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:01 م
فرص عمل
فرص عمل
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شيرين عادل
قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى عملت على عدة مشاريع فى مصر  تخص " الحوكمة " وغيرها من القضايا.

وأضافت  أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، خلال استضافتها ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية فضائية مصر الأولى،  أن  مؤسسة التمويل الدولية أساسه القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن هدف المؤسسة تمكين المرأة عن طريق زيادة فرص التوظيف للسيدات فى شركات القطاع الخاص. 

ولفتت الدكتورة زينب نوار، إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعقد ورش عمل وتجميع بيانات ومؤشرات بحضور شركات القطاع الخاص لرفع الوعى بأهمية توظيف أكبر قدر من السيدات لدعم تمكين المرأة لتحسين الفرص الاقتصادية وتحسين دخلها.
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