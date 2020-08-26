10 أكتوبر بتربية عين شمس.. المؤتمر الثالث عشر لتطوير التعليم الجامعي

يعقد مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس مؤتمره الدولي الثالث عشر خلال الفترة من 10-11 اكتوبر بتقنية الفيدو كونفرانس تحت عنوان: المنظور العالمي لتطوير منظومة التعليم (الجامعي – العام – الفني) والافاده منه في مصر.





يأتي ذلك في إطار مساعي جامعة عين شمس الرامية لتحقيق رسالتها واهدافها العلمية والخدمية ، وتفعيلا لدورها الهام والمحوري في مجال تشجيع البحث العلمي وتحت رعاية د.محمود المتينى رئيس الجامعة عين شمس ود.نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





يرأس المؤتمر ا.د. ماجد أبو العينين عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركز، و ا.د. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة نائب رئيس المؤتمر، و مقرر المؤتمر ا.د. زينب محمد حسن خليفه مديرمركز تطوير التعليم الجامعي.



