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تعليم

10 أكتوبر بتربية عين شمس.. المؤتمر الثالث عشر لتطوير التعليم الجامعي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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حسام الفقي
يعقد مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس مؤتمره الدولي الثالث عشر خلال الفترة من 10-11 اكتوبر  بتقنية الفيدو كونفرانس تحت  عنوان: المنظور العالمي لتطوير منظومة التعليم (الجامعي – العام – الفني) والافاده منه في مصر.

يأتي ذلك في إطار مساعي جامعة عين شمس الرامية لتحقيق رسالتها واهدافها العلمية والخدمية ، وتفعيلا لدورها الهام والمحوري في مجال تشجيع البحث العلمي وتحت رعاية د.محمود المتينى رئيس الجامعة عين شمس ود.نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يرأس المؤتمر ا.د. ماجد أبو العينين عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركز، و ا.د. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة نائب رئيس المؤتمر، و مقرر المؤتمر ا.د. زينب محمد حسن خليفه مديرمركز تطوير التعليم الجامعي.

وتدور محاور المؤتمر حول: أهداف التنمية  المستدامة للأمم المتحدة 2030 وعلاقتها بالتعليم - التحديات الجديدة التي تواجه البحث العلمي في التعليم العالي - راس المال البشري الجامعي: تكوينه واستثماره - دور المنظمات الدولية في دعم التعليم الفني - دور التعليم الالكتروني في دعم منظومة التعليم في ظل جائحه كورونا- دور الجامعات التكنولوجية في دعم المنظومة التعليمية - تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصناعة - دور الثروة الصناعية الرابعة في دعم منظومة التعليم - النماذج العالمية المتعلقة بالتعليم والتعليم الفني - سياسات التعليم الفني والتدريب المهني في دول العالم ودورها في تعزيز القدرة التنافسية - تحديد ممارسات منظومة التعليم الجامعي والعام والفني مع دول الاتحاد الافريقي والعالم العربي والاتحاد الاوربي والاقتصادات الناشئة - دور التعليم والتعليم الفني في دعم الابتكار ورياده الاعمال - اليات تحقيق عائد للاستثمار في التعليم والتعليم الفني - تطوير المناهج ونظم التقويم طبقا للمتغيرات العالمية - تطوير سياسات الاعلام في التعليم والتعليم الفني في ضوء المعايير الدولية والقدرة التنافسية.
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