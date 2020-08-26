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حوادث

ابتز 30 فتاة على فيسبوك.. ضبط عاطل ينتحل صفة ضابط فى مطروح

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:29 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل له معلومات جنائية  – مقيم بمحافظة البحيرة، لإنتحاله صفة ضابط ومزاولته نشاطا إجراميا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" فى مجال إستدراج وإبتزاز الفتيات لتحقيق مكاسب مالية، مستخدمًا عدة أسماء مستعارة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.


ضبط بحوزة المذكور (هاتف محمول , بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى – 5 إيصالات لحوالات بريدية بإجمالى مبلغ 24100 جنيه محولة له بريديًا من قٍبل المجنى عليهن) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 30 واقعة إبتزاز , منها 4 وقائع قام المجنى عليهن بتحرير محاضر بها .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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