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صلاح فوزي: المتخلفون عن انتخابات الشيوخ يمكنهم دفع الغرامة خلال أي معاملات حكومية إذا أمرت النيابة بذلك.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:29 م
الانتخابات
الانتخابات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى ، إن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص علي ان المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات يعاقبون بغرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه .

وأضاف صلاح فوزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، إن البيانات الخاصة بالمواطنين الذين لم يشاركوا في التصويت متواجدة ومحصورة واكد علي ان النائب يجب عليه الذهاب الى مقر الانتخاب .

وأوضح صلاح فوزى ، أن الهيئة العامة الانتخابات تقوم بإحالة أسماء المواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات الى النيابة العامة .

وتابع : أن النيابة العامة هي التي بيدها قرار توقيع العقوبة وهذا لأن الغرامة اقل من 1000 جنيه.

واستكمل : أن المواطنين المتخلفين عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يمكنهم دفع الغرامة خلال أى معاملات حكومية إذا أمرت النيابة بذلك .
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