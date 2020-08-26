صلاح فوزي: المتخلفون عن انتخابات الشيوخ يمكنهم دفع الغرامة خلال أي معاملات حكومية إذا أمرت النيابة بذلك.. فيديو

قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى ، إن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص علي ان المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات يعاقبون بغرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه .
وأضاف صلاح فوزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، إن البيانات الخاصة بالمواطنين الذين لم يشاركوا في التصويت متواجدة ومحصورة واكد علي ان النائب يجب عليه الذهاب الى مقر الانتخاب .
وأوضح صلاح فوزى ، أن الهيئة العامة الانتخابات تقوم بإحالة أسماء المواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات الى النيابة العامة .
وتابع : أن النيابة العامة هي التي بيدها قرار توقيع العقوبة وهذا لأن الغرامة اقل من 1000 جنيه.
واستكمل : أن المواطنين المتخلفين عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يمكنهم دفع الغرامة خلال أى معاملات حكومية إذا أمرت النيابة بذلك .