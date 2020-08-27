في السعودية.. الشيشة ممنوعة في الحدائق والأماكن العامة.. وهذه قيمة الغرامة

أصدر رئيس بلدية الخبر السعودية المهندس سلطان الزايدي، قرارا بمنع استخدام الشيشة وإشعال النار في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات؛ وذلك حرصًا على سلامة وصحة مرتاديها والممتلكات العامة.











وكشف رئيس بلدية الخبر السعودية عن الغرامة التي قد يتعرض لها الشخص الذي يخالف قرار البلدية، حيث تصل إلى 1000 ريال، وفق ما ذكره موقع التواصل السعودي.









وبيًن الزايدي أن مراقبي البلدية يقومون بالتنبيه قبل تطبيق الإجراءات النظامية، إضافة إلى وجود لوحات إرشادية بالمواقع تُبين ذلك.









وشدد على حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للمتنزهين، وخصصت مواقع للشواء، من أجل المحافظة على الأماكن العامة.