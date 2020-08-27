AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في السعودية.. الشيشة ممنوعة في الحدائق والأماكن العامة.. وهذه قيمة الغرامة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:00 ص
الشيشة
الشيشة
Advertisements
محمود نوفل
أصدر رئيس بلدية الخبر السعودية المهندس سلطان الزايدي، قرارا بمنع استخدام الشيشة وإشعال النار في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات؛ وذلك حرصًا على سلامة وصحة مرتاديها والممتلكات العامة.


وكشف رئيس بلدية الخبر السعودية عن الغرامة التي قد يتعرض لها الشخص الذي يخالف قرار البلدية، حيث تصل إلى 1000 ريال، وفق ما ذكره موقع التواصل السعودي.


وبيًن الزايدي أن مراقبي البلدية يقومون بالتنبيه قبل تطبيق الإجراءات النظامية، إضافة إلى وجود لوحات إرشادية بالمواقع تُبين ذلك.


وشدد على حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للمتنزهين، وخصصت مواقع للشواء، من أجل المحافظة على الأماكن العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق سوق مركزي للذهب بالسعودية.. ما السبب؟

عودة الشيشة في مقاهى دول الخليج.. تعرف على اشتراطات ما بعد كورونا

صلاة عيد الأضحى .. الحكومة تكشف تفاصيل مهمة عن اجتماع اليوم.. فيديو

الحكومة تقرر استمرار منع إقامة الأفراح فى الفنادق والشوارع.. فيديو

الحكومة تعلق على عودة صلاة الجمعة بالمساجد.. فيديو

بسب كورونا .. كيف قضى الفيروس اللعين على مظاهر الاحتفال بالعيد في البحيرة؟

ترشيحاتنا

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

على الموضة.. 10 صور تكشف إطلالات هيدي كرم في عيد ميلادها

أخبار الرياضة.. الأهلي يعلن أسباب رفض دعوى مرتضى منصور.. وميدو يطالب بـ هدوء الأوضاع بين القطبين

روح الأهلي.. محمد الشناوي يحتفل بالفوز على الجونة

هل يجوز القول في الدعاء عاجلا غير آجل ؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني