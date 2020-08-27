AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصناعة المصرية الحصان الرابح في زمن كورونا.. سكاى نيوز تبرز جهود الحكومة المصرية.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:42 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
كشفت الحكومة المصرية عن تخصيص استثمارات بقيمة ثمانين مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتنمية قطاع الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية لمجموعة من الصناعات التي أثبتت أزمة كورونا قدرتها على مواصلة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.


وعرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرًا  بعنوان "الصناعة المصرية.. الحصان الرابح فى زمن الكورونا"، والذى يؤكد ويشيد بنجاح قرارات الحكومة المصرية فى دعم قطاع الصناعة وتعزيز الأداء وزيادة الصادرات.


وتابع التقرير أن قطاع الصناعة يساهم بشكل كبير فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، فبلغة الأرقام يساهم قطاع الصناعة بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، كما أنه يوظف 15% من قوة العمل والتى تصل إلى نحو 26 مليون شخص.


وقال التقرير إن هناك نصف مليون شخص يعملون فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بينما الصادرات الصناعية تشكل 65% من إجمالى الصادرات المصرية والتى تتجاوز 26 مليار دولار.


وأكد أن أزمة كورونا دفعت الحكومة المصرية إلى التركيز على الصناعات التنافسية وهى الأدوية والاغذية ومواد البناء والغزل والنسيج والصناعات الهندسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمثل الشريحة الكبرى من المجتمع.. المصرية اللبنانية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب أي اقتصاد

بدأت منذ خمسة آلاف عام .. رحلة الذهب الأبيض من الفراعنة حتى الآن .. القوات المسلحة تحيي صناعة الغزل والنسيج في مصر

مجمع الغزل والنسيج بالروبيكي.. أولى خطوات عودة شعار صنع في مصر.. خبراء: الرئيس يرسخ للتكامل القطاعي بين المشروعات القومية واستعادة مكانتنا إقليميًا ودوليًا

هشام توفيق لـ رؤساء شركات الغزل الجدد: سرعة التصرف في الخردة والماكينات غير الصالحة

وزارة التخطيط: 80.6 مليار جنيه استثمارات متوقعة في الصناعات التحويلية

ترشيحاتنا

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

توقف عن تناولها فورا أطعمة تسبب انتشار البهاق

سيد مشاعرك.. نسرين طافش توجه نصيحة إلى جمهورها عبر انستجرام

شاهد.. أول ظهور لـ ميسي بعد رحيله عن برشلونة

بإجمالي 109039 إصابة و877 وفاة.. كورونا يغزو إسرائيل

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

شيري وزمردة تعترفان أمام المحكمة بممارسة الدعارة

الداخلية: لا صحة لما تداولته صفحات جماعة الإخوان عن صحة إسراء عبد الفتاح فى السجن

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

شوبير يكشف حقيقة استمرار أحمد فتحي مع الأهلي

محمد أبو المكارم: مصر قد تصل إلى 2000 إصابة بكورونا يوميا مع بداية الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني