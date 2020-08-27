الصناعة المصرية الحصان الرابح في زمن كورونا.. سكاى نيوز تبرز جهود الحكومة المصرية.. فيديو

كشفت الحكومة المصرية عن تخصيص استثمارات بقيمة ثمانين مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتنمية قطاع الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية لمجموعة من الصناعات التي أثبتت أزمة كورونا قدرتها على مواصلة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.









وعرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرًا بعنوان "الصناعة المصرية.. الحصان الرابح فى زمن ال كورونا "، والذى يؤكد ويشيد بنجاح قرارات الحكومة المصرية فى دعم قطاع الصناعة وتعزيز الأداء وزيادة الصادرات.









وتابع التقرير أن قطاع الصناعة يساهم بشكل كبير فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، فبلغة الأرقام يساهم قطاع الصناعة بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، كما أنه يوظف 15% من قوة العمل والتى تصل إلى نحو 26 مليون شخص.









وقال التقرير إن هناك نصف مليون شخص يعملون فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بينما الصادرات الصناعية تشكل 65% من إجمالى الصادرات المصرية والتى تتجاوز 26 مليار دولار.







