تايسون حمسني للتمرين.. محمد لطفي يمارس رياضة الملاكمة.. فيديو

شارك النجم محمد لطفى متابعيه فيديو جديد له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمد لطفى خلال المقطع وهو يمارس رياضة الملاكمة وعلق قائلًا "رجوع مايك تايسون لحلبه الملاكمه حمسني للتمرين بس انا مبفكرش ارجع لان وشي دلوقتي هو أكل عيشي"





تعتبر رياضة الملاكمة العشق الأول للفنان محمد لطفى حيث عمل على إبرازها في أكثر من عمل فني له، بداية كما ذكرنا في فيلم كابوريا، ثم جسد شخصية الملاكم بكل تفاصيلها في فيلمه الشهير "عبده مواسم"، ثم وقع عليه الاختيار في فيلم "من ضهر راجل". ليقوم بتجسيد شخصية مدرب الفنان آسر ياسين في العمل الذي كان يقدم دور الملاكم وقد حقق العمل نجاحا كبيرا أثناء عرضه.









يذكر ان أحدث أعمال محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.









"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



