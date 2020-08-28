صفعة جديدة لحكومة الوفاق.. ضابط مخابرات يعلن استقالته بسبب الانتهاكات الأمنية

بثت "بوابة افريقيا" مقطع فيديو يُزعم ان ملازم في إدارة مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات بحكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلن عن ستقالته احتجاجا على تعرضه لاعتداء بالضرب أثناء تأديته لواجبه.





وقال الملازم، إنه تعرض للضرب من قبل أحد أفراد "القوة المشتركة"، أثناء تأديته لعمله يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة طرابلس.





وأضاف الملازم أن عمله ورفاقه يتمثل في التصدي لأي عمليات تخريب أو اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إلا أنه تعرض للضرب من دون أي مقدمات من قبل أحد أفراد تشكيل أمني.





يُشار الي أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد منذ ايام حراكا شعبيا مطالبين بإسقاط حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج ورحيل الغزو التركي عن البلاد وطرد الميليشيات والمرتزقة من البلاد.