المصري يفجر مفاجأة: سنواجه الأهلي رغم عدم علمنا بنتائج مسحات كورونا.. فيديو

قال طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إنه لم يطلب حتى الوقت الجاري، تأجيل مباراة النادي الأهلي.





وأكد طارق العشري ، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سنواجه الأهلي في موعد المباراة ، ولكن نحن لا نعلم نتيجة مسحات كورونا حتى الوقت الجاري".





وأضاف: "خضعنا لمسحات كورونا منتصف الليل ولم نعلم بالنتيجة حتى الآن".



