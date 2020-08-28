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رياضة

المصري يفجر مفاجأة: سنواجه الأهلي رغم عدم علمنا بنتائج مسحات كورونا.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:23 م
فريق المصري
فريق المصري
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حسن العمدة
قال طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إنه لم يطلب حتى الوقت الجاري، تأجيل مباراة النادي الأهلي.

وأكد طارق العشري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سنواجه الأهلي في موعد المباراة، ولكن نحن لا نعلم نتيجة مسحات كورونا حتى الوقت الجاري".

وأضاف: "خضعنا لمسحات كورونا منتصف الليل ولم نعلم بالنتيجة حتى الآن".

وكانت اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، قد لجأت- بدءًا من الجولة الـ23- إلى الاعتماد على تحليل الدم، بدلًا من المسحات التي تم العمل بها في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق المصري مساء غد السبت، في الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
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