AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر: سموحة تعرض لظلم تحكيمي في لقاء بيراميدز.. والأهلي طلب استعادة صلاح محسن.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:08 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
Advertisements
حسن العمدة
كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب استيائه تجاه اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.
 
وأكد فرج عامر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم أوجه اللوم لأحد في اللجنة الخماسية ولكن تعرضنا لظلم تحكيمي فاضح في لقاء بيراميدز ويجب محاسبة المسئول عن ذلك".

وعن طلب مد إعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي، علق: "هناك رغبة من النادي الأهلي في استعادة صلاح محسن بداية الموسم الجديد".

وتردد أنباء خلال الفترة الحالية عن رغبة مسئولي النادي الأهلي في إعادة ناصر ماهر وصلاح محسن إلي صفوف الفريق عقب رحيل رمضان صبحي وإصابة بعض اللاعبين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض مفاجئ من ناد خارج مصر.. سموحة: حسام حسن يقترب من الرحيل

فرج عامر يحصل على وعد باستمرار صلاح محسن في سموحة

أخبار الرياضة .. رحيل رمضان صبحي قبل نهائي إفريقيا.. وإصابة عمرو جمال بـ كورونا

فرج عامر يعلن موقف سموحة النهائي من ضم ناصر ماهر وصلاح محسن من الأهلي

حمادة صدقي لـ صدى البلد: سموحة يتأثر بعقوبة الهاني سليمان.. استعداداتنا قوية لمواجهة المقاولون بالدوري

أخبار الرياضة| 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك و100 مليون جنيه قيمة رمضان صبحي في بيراميدز.. وتعليق من جورديولا بعد خروج السيتي بثلاثية

ترشيحاتنا

إزاحة الستار عن تمثال جديد للأميرة ديانا في ذكرى ميلادها الـ60.. وهذه حكايته

بيراميدز يعقد جلسة مع وكيل فرجاني ساسي للتفاوض حول توقيعه في الشتاء.. فيديو

حاقد على محمد صلاح.. ساديو ماني يرحب بالانتقال لـ برشلونة

بالقرب من توت عنخ آمون.. أدلة جديدة قد تقود العلماء لمقبرة نفرتيتي السرية

فنكوش.. بيراميدز عن استمرار أحمد فتحي مع الأهلي

صور حصرية لـ اكتظاظ شواطئ الساحل بالمصطافين| ورسالة قوية من محمد علي خير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها.. طبيب أسنان يحذر من الآثار السلبية للكمامة على صحة الفم

بقميص أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

بعد قرار التخلي عن الحياة الملكية.. شبيه الأمير هاري في ورطة لهذا السبب