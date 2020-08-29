فرج عامر: سموحة تعرض لظلم تحكيمي في لقاء بيراميدز.. والأهلي طلب استعادة صلاح محسن.. فيديو

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب استيائه تجاه اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

وأكد فرج عامر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم أوجه اللوم لأحد في اللجنة الخماسية ولكن تعرضنا لظلم تحكيمي فاضح في لقاء بيراميدز ويجب محاسبة المسئول عن ذلك".





وعن طلب مد إعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي، علق: "هناك رغبة من النادي الأهلي في استعادة صلاح محسن بداية الموسم الجديد".



