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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رعب إسرائيلي.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بعد ضرب إيران

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان رسمي عبر منصة "إكس"، إن العملية نُفّذت بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية الإسرائيلية، واستندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وجاءت "ردًا على العدوان المستمر من النظام الإيراني ضد دولة إسرائيل"، حسب تعبيره.

وأوضح أدرعي أن الضربة الافتتاحية للعملية شاركت فيها عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية التي نفذت غارات مكثفة على أهداف عسكرية ونووية في مواقع متفرقة من إيران، دون أن يكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن حجم الأضرار أو المواقع المستهدفة.

ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي نداءً للسكان بضرورة الالتزام الصارم بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، مؤكداً أن "الحصانة المدنية تمثل عنصرًا حاسمًا في المعركة". ويأتي هذا التحذير في ظل توقعات برد إيراني وشيك قد يستهدف العمق الإسرائيلي بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

واتهم أدرعي النظام الإيراني بالاستمرار في "تمويل وتوجيه أعمال إرهابية مباشرة وغير مباشرة" ضد إسرائيل من خلال منظمات وميليشيات موالية لطهران في المنطقة، وعلى رأسها حركة حماس في غزة. 

وأشار إلى أن إيران أطلقت مرتين صواريخ طويلة المدى بشكل مباشر نحو الأراضي الإسرائيلية منذ بداية حرب "السيوف الحديدية"، ما دفع تل أبيب إلى الرد عبر هذه العملية العسكرية الواسعة.

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه على أن البرنامج النووي الإيراني بلغ مرحلة متقدمة، حيث باتت طهران "أقرب من أي وقت مضى" لامتلاك سلاح نووي، واصفاً هذا الأمر بأنه "تهديد وجودي لإسرائيل وخطر ملموس على العالم بأسره"، على حد تعبير البيان.

وأكد أدرعي في ختام البيان أن الجيش الإسرائيلي مستعد للاستمرار في تنفيذ المهام العسكرية وفق ما تقتضيه التطورات الميدانية، مشيراً إلى أن كافة الأجهزة الأمنية تجري تقييماً متواصلاً للوضع، مع رفع درجة الجاهزية على المستويين الدفاعي والهجومي تحسباً لأي تطورات مرتقبة.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في أعقاب التحذيرات الأمريكية والغربية المتكررة من انفلات الوضع بين تل أبيب وطهران إلى مواجهة عسكرية شاملة، خاصة في ظل تهديدات إيرانية متكررة بالرد على أي اعتداء يمس منشآتها الحيوية.

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