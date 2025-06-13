كلها فيتامينات.. طريقة عمل عجة البيض الموفرة

عجة البيض الموفرة هي وصفة سهلة، اقتصادية، ومغذية، ومليئة بالفيتامينات من خلال استخدام خضروات بسيطة موجودة في كل بيت. إليك الطريقة:



مكونات عجة البيض الموفّرة (تكفي 3-4 أشخاص):

4 بيضات

1 حبة بطاطس متوسطة (مبشورة أو مكعّبة صغيرة)

1 بصلة صغيرة (مفرومة ناعم)

1 حبة طماطم (مفرومة)

1 حبة فلفل أخضر أو ألوان (مفروم)

1 جزرة (مبشورة – اختياري)

حفنة بقدونس أو كزبرة (مفرومة)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون أو كركم (اختياري لزيادة الفائدة)

ملعقتان كبيرتان دقيق (لتماسك الخليط)

2 ملعقة زيت نباتي أو زيت زيتون للقلي

طريقة التحضير:

1. في مقلاة، سخني قليل من الزيت وشوّحي البصل حتى يذبل.



2. أضيفي البطاطس وقلبيها حتى تبدأ في النضج (5 دقائق تقريبًا).



3. أضيفي الفلفل، الطماطم، الجزر (إن وُجد)، وقلبي الجميع حتى يطروا قليلًا.



4. ارفعي الخليط من النار واتركيه يبرد قليلًا.



5. في وعاء، اكسري البيض وأضيفي إليه الملح، الفلفل، الكمون، الكركم، والدقيق وامزجي جيدًا.



6. أضيفي خليط الخضار إلى البيض وقلّبي حتى يمتزجوا جيدًا.



7. سخني قليل من الزيت في مقلاة غير لاصقة، وصبي الخليط ووزعيه بشكل متساوٍ.



8. غطي المقلاة واتركي العجة تطهى على نار هادئة لمدة 7-10 دقائق.



9. بمجرد أن تتماسك من الأسفل، اقلبيها بحذر على الجهة الأخرى (باستخدام طبق كبير) واتركيها تكمل النضج 5 دقائق إضافية.



10. قدميها دافئة مع خبز بلدي أو سلطة خضراء.



