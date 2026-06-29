هرتسوج: الاتفاق مع لبنان إنجاز للسلام .. وإيران تهديد حقيقي لإسرائيل

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الروماني في إطار زيارته الرسمية إلى رومانيا، أن الاتفاق الإطاري المبرم مع لبنان بوساطة أمريكية يمثل "إنجازا مهما على طريق السلام"، معتبرا أنه قد يشكل "حجر الأساس للمرحلة المقبلة".

وأشاد هرتسوغ بكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن قيادتهما خلال الحرب أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، حذر الرئيس الإسرائيلي من أن سعي إيران إلى امتلاك قدرات تضعها على عتبة إنتاج سلاح نووي يمثل، بحسب تعبيره، "تهديدا حقيقيا لدولة إسرائيل".