لبنان : الرئيس عون يؤكد ضرورة بسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية

أكدت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس عون أكد على ضرورة بسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تحضير بدء تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.

وفي وقت سابق، بحث قائد الجيش اللبنانى اليوم الإثنين مع العماد رودولف هيكل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المستقبل .



وأعرب العماد هيكل - خلال المباحثات - عن شكره للدعم الأمريكي، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.