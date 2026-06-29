الوكالة الفرنسية للتنمية: نتوقع استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو مع مصر

أكدت فيرونيك فولان أنيني، المديرة التنفيذية للوكالة الفرنسية للتنمية والمشرفة على المكاتب الإقليمية، أن حجم التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر يُقدر بعدة مليارات من اليوروهات منذ وصول الوكالة إلى مصر، موضحة أن المرحلة الثانية، التي تتوافق مع الاتفاقية الحكومية الثنائية بين البلدين، تتوقع استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030.

وأضافت «أنيني»، خلال لقاء خاص لها مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج «مال وأعمال»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه مبالغ مهمة، وسيكون من الضروري توجيهها نحو مصلحة مصر ونحو الموضوعات التي تخدم التنمية في مصر.

وشددت على أن العلاقات الفرنسية المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تُعد من أبرز شركاء هذا النجاح، ولديها تعاون في عدد من المجالات مع مصر سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك الحماية الاجتماعية.