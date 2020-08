لم يلتق السكان .. ترامب يزور لويزيانا المنكوبة بإعصار لورا.. فيديو

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة لويزيانا بعد تعرضها للدمار بسبب إعصار لورا، في رحلة عقب المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في البيت الأبيض.

وبحسب قناة "إن بي سي" الأمريكية، ألقى ترامب نظرة على الأضرار التي أعقبت إعصار لورا، وتوجه أولا إلى لويزيانا ثم تكساس، بعد يومين من العاصفة التي كانت من الدرجة الرابعة اجتاحت ساحل خليج المكسيك.

وخلف الإعصار ما لا يقل عن 16 قتيلا وتسبب في فوضى عارمة بسبب الرياح الشديدة والفيضانات.

وأضافت القناة أنه عقب تراجع موجة العواصف وبدأت جهود التنظيف، ظل مئات الآلاف من السكان بدون كهرباء أو ماء، ويمكن أن يستمر الوضع لأسابيع أو شهور مع استمرار الصيف الحار.

وقال ترامب خلال زيارته بحيرة تشارلز المنكوبة: "أنا هنا لدعم شعب لويزيانا العظيم، لقد كانت ولاية رائعة بالنسبة لي، وكانت عاصفة قوية للغاية. أعرف شيئا واحدًا بشأن الولاية، أنهم سيعيدوا بناءها سريعًا".

خلال أكثر من ساعتين بقليل قضاها في المدينة ، التقى ترامب بالمسؤولين وعمال الإغاثة ولكنه لم يلتق مع أي من السكان الذين دُمرت منازلهم في العاصفة.

