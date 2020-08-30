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أخبار العالم

ميشال عون يدعو إلى إعلان لبنان دولة مدنية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:57 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
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قسم الخارجي
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى إعلان لبنان دولة مدنية، متعدا بالدعوة  إلى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع تُترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة.

وأكد الرئيس عون أن تحول لبنان من النظام الطوائفي السائد الى الدولة المدنية العصرية دولة المواطن والمواطنة يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبّل أي إرادة بنّاءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح.

واعتبر عون أن اللبنانيون يستحقون بعد المعاناة دولة تكون فيها الكفاءة هي المعيار والقانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي والانتماء الأساس هو للوطن وليس لزعماء الطوائف.

وأشار عون إلى أن المئوية الأولى، ورغم أنها شهدت بعض حقبات الازدهار والنهضة، لكنها "كانت زاخرة بالخضات والأزمات والحروب لم نعرف فيها استقرارا حقيقيا إلا لفترات قصيرة تشبه الهدنة ما بين أزمة وأزمة فأين الخلل؟ هل هو فينا أم بنظامنا أم بمحيطنا أم في قدرنا؟".

وأوضح عون أن "النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحًا لزمن مضى ولكنه اليوم صار عائقًا أمام أي تطورٍ وأي نهوضٍ بالبلد عائقًا أمام أي إصلاح ومكافحة فساد ومولدا للفتن والتحريض والانقسام".

وأكد عون أن هناك حاجة لتطوير النظام اللبناني ولتعديله ولتغييره ولكن الأكيد أنّ لبنان يحتاج الى مفهوم جديد في إدارة شؤونه يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة.
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