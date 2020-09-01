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أخبار العالم

حدود ملتهبة .. الصين تطالب بسحب القوات الهندية التي عبرت الحدود في لاداخ

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
القوات الهندية في
القوات الهندية في اقليم لاداخ
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على صالح
نشرت الهند والصين آلاف القوات الإضافية والمعدات العسكرية في منطقة لاداخ بعد أول اشتباك عنيف في 15 يونيو ، قتل فيه 20 جنديًا هنديًا. اندلع القتال البدني مرة أخرى في 29 أغسطس في وادي تشوشول في منطقة لاداخ.

بعد يوم من القتال الجسدي في منطقة تشوشول ، اتهمت الصين القوات الهندية بالتعدي على خط المراقبة الفعلية على الضفة الجنوبية لبحيرة بانجونج ، بالقرب من ممر ريجين في القطاع الغربي من الحدود بين الصين والهند ، ونفذت عمليات  "صارخة ''، في 31 أغسطس.

"(نحن) نحث الجانب الهندي على فرض رقابة صارمة على قواته في الخطوط الأمامية وكبح جماحها ، والوفاء بجدية بالتزاماته ، ووقف جميع الأعمال الاستفزازية فورًا ، وسحب قواته فورًا بشكل غير قانوني من التعدي (عبر) خط المراقبة الفعلية ، ووقف أي إجراءات على الفور" هكذا قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الهند ، جي رونج ، يوم الثلاثاء ، إن الأمر يؤدي إلى تصعيد الوضع وتعقيده.

وقدمت السفارة الصينية في نيودلهي "احتجاجات رسمية إلى الجانب الهندي" وطلبت من نيودلهي سحب جميع قوات الخطوط الأمامية التي "انتهكت بشكل صارخ سيادة أراضي الصين" و "انتهكت بشدة الاتفاقيات ذات الصلة".
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