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محافظات

النزول بدرجات القبول بالثانوى العام إلى 245 درجة بدلًا من 250 في المنوفية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:36 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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مروة فاضل
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بمجموع القبول بالثانوي العام بالمدارس الرسمية  "عام ، ورياضى" والثانوى الخاص لعام 2020/2021 من (250) درجة إلى (245) درجة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك لاستيعاب المزيد من الطلاب بالمدارس التى لم تكتمل الكثافات بها.

 أوضح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن هذا القرار جاء في ضوء عدم اكتمال الكثافات المقررة بالكثير من المدارس الثانوية، مشيرًا إلى أن عدد الفصول المتاحة (628) فصلا وعدد الطلاب المفترض قبولهم  (31400) طالب وأن عدد الطلاب المتقدمين فعليًا ما يقرب من (25447) طالبا.

أكد محافظ المنوفية حرصه على مستقبل أبنائه الطلاب من أبناء المحافظة ورغبتهم فى الإلتحاق بالثانوى العام حفاظًا على مستقبلهم، موضحا أنه يسعى جاهدًا للارتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق واعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسى 2020/2021، وقد بلغت درجات القبول بالثانوى العام والرياضى (250) درجة والثانوى العام الخاص (252) درجة وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة.
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