على شاطئ البحر.. مصطفى قمر يبدع في الغناء

View this post on Instagram

Haghaneelek#moustafaamar#newalbum#2020#lemnyehmoelamr2#staytuned. كلمات الشاعر العبقري رضا زايد. الحان الملحن الكبير اشرف السرخوجلي. توزيع موسيقي وعزف جيتار صولو مصطفي قمر توزيع هارموني وجيتار ريتم الموسيقار تامر فتحي كوارتيت الموسيقار يحيي الموجي