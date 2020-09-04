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محافظات

إنجاز طبي جديد في السويس بعد العودة من كورونا.. تفاصيل

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:57 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حسن غنيمة
تمكن فريق طبي من قسم النساء والتوليد بمستشفي التأمين الصحي بمنطقة حوض الدرس بالسويس من استئصال أورام ليفية متعددة بالرحم لسيدة ٤١سنه تعاني من نزيف متكرر وأنيميا حادة. 

ضم الفريق الطبي كل من الدكتور أحمد الصديق إستشارى أمراض نساء وتوليد والدكتور محمد نور أخصائى أمراض نساء وتوليد والدكتور ياسر عادل طبيب مقيم نساء وتوليد ،والدكتور أحمد هجرس أخصائى تخدير ورعاية.

وقال الدكتور محمود عبد النبي مدير عام مستشفي التأمين الصحي بحوض الدرس السويس أن هذه العملية جاءت بعد توقف العمل بقسم النساء والتوليد بالمستشفي بسبب أزمة كورونا لعدة اشهر.

وتوجهت إدارة المستشفي بالشكر للطاقم الطبي لنجاح العملية.
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