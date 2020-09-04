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فن

الموسم الثالث خلال أيام.. خالد سليم يروج لـ قعدة رجالة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:49 م
خالد سليم
خالد سليم
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سعيد فراج
نشر الفنان خالد سليم، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، منها إنستجرام، صورًا من كواليس برنامج «قعدة رجالة» الذي تم تصويره في لبنان، مع كل من الفنانين "نيقولا معوض" و"قيس الشيخ نجيب". 


وأعلن خالد سليم، عن إنطلاق الموسم الثالث من برنامج «قعدة رجالة» يوم السبت 26 سبتمبر الجاري، عبر قناة OSN الفضائية، بضيافة عدد كبير من نجوم الوطن العربي. 


من جهة أخرى، يستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "دمر حياتى" خلال الفترة القليلة المقبلة، فور الانتهاء من تسجيلها في الاستوديو برفقة فريق العمل.

أغنية "دمر حياتى" من كلمات الشاعر وليد الغزالي، وألحان الملحن والمطرب مصطفى محفوظ.

يذكر أن احدث أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

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