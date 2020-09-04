رسميًا.. ريال مدريد يعير سيبايوس لـ آرسنال موسمًا آخر





ولعب سيبايوس الموسم الماضي معارًا من ريال مدريد لصفوف أرسنال، وتوج معهم بكأس الاتحاد الإنجليزي.





ونشر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا أكد فيه إعارة سيبايوس لمدة موسم إضافي حتى الثلاثين من شهر يونيو من العام المقبل.





وكان نادي ريال مدريد قد أعلن اليوم أيضًا عن إعارة لاعبه إبراهيم دياز لصفوف نادي ميلان.





وانضم سيبايوس لصفوف ريال مدريد عام 2017، قادمًا من نادي ريال بيتيس، لكنه لم يلعب كثيرًا مع ريال مدريد.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن إعارة لاعبه داني سيبايوس لصفوف نادي أرسنال الإنجليزي لمدة موسم.