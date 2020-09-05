AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس، إن مقاتلات روسية اعترضت  ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طرازبي-52 خلال تحليقها فوق البحر الأسود.

ونقلت وكالة "نوفيستي" عن بيان أصدرته الوزارة قوله: " أنظمة الدفاع الجوي رصدت 3 قاذفات استراتيجية من طراز B-52H تابعة للقوات المسلحة الجوية للولايات المتحدة، كانت تحلق فوق مياه البحر الأسود وهي تقترب من حدود الدولة الروسية".

وأضاف البيان: "تم، بهدف منع انتهاك طائرات القوات الجوية الأمريكية للمجال الجوي الروسي إقلاع مقاتلات من طراز سو-27 و4 مقاتلات من نوع سو-30 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي للدائرة العسكرية الجنوبية فوق مياه البحر الأسود وأزوفسكويه".

وأشار البيان إلى أن لمقاتلات الروسية، وبعد ابتعاد القاذفات الأمريكية عن الحدود الروسية، عادت إلى مطارات مرابطتها الدائمة".

وشدد البيان على أنه "لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرات الأمريكية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية بالبحر الأسود

روسيا تجبر طائرات أمريكية وألمانية على الابتعاد عن مجال سيطرتها

مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

طائرات روسية تعترض مقاتلات أمريكية فوق البحر المتوسط

مقاتلة "سو-27" الروسية تعترض طائرات استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية وبريطانية اقتربت من الحدود

ترشيحاتنا

بـ فستان مخطط مكشوف.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

جرحت مشاعره.. 2 مليون جنيه تعويضًا لزوج عايرته زوجته بأصله

الظهور الأول.. شقيقة نانسي عجرم تلفت الأنظار إليها على السوشيال ميديا

رضا عبد العال عن إلغاء هدف دجلة: الحكام بتلعب مع الأهلي.. وهيخسر إفريقيًا بسبب الظلم ده

أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه

التعليم: الطلاب أبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة يسافرون لـ بيلاروسيا .. 16 سبتمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرحه ضربًا.. شاهد عسكري أبيض يجلس على صدر رجل أسود مريض عقليًا| فيديو

مظاهرات بلا شرطة.. كورونا يضرب صفوف الضباط في بريطانيا | صور

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق