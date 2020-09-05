من بينهم 2000 غير نقابيين..الحكومة تصرف دعما استثنائيا لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي

الدعم الإستثنائي

لأكثر من 12 ألف مرشد سياحى لمواجهة تداعيات كورونا .





وأوضح نقيب المرشدين السياحيين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten ، أن العدد الرسمى المشترك فعليأ بنقابة المرشدين السياحيين 10 آلاف بالإضافة 2000 nOVDK غير مشتركين .





وأشار إلى أن وزارة التضامن قامت بإجراءات صرف الدعم الاستثنائي للمرشدين السياحيين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرشدين السياحيين لإضافة أسماء المرشدين غير المشتركين بالنقابة .

وتابع ، أن وزارتى التضامن والسياحة اشتركتا سويا لضم أسماء غير المشتركين ب نقابة المرشدين السياحيين لصرف الدعم الاستثنائي لهم ..





وجه حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، التحية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة التضامن بشأن صرف