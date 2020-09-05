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من بينهم 2000 غير نقابيين..الحكومة تصرف دعما استثنائيا لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
نقيب المرشدين السياحيين
نقيب المرشدين السياحيين
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شيرين عادل
وجه حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين،  التحية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة التضامن بشأن صرف  الدعم الإستثنائي لأكثر من 12 ألف مرشد سياحى لمواجهة تداعيات كورونا .

وأوضح  نقيب المرشدين السياحيين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten  ، أن العدد الرسمى المشترك فعليأ بنقابة المرشدين السياحيين 10 آلاف بالإضافة 2000 nOVDK غير مشتركين . 

وأشار إلى أن وزارة التضامن قامت بإجراءات  صرف الدعم الاستثنائي للمرشدين السياحيين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرشدين السياحيين لإضافة أسماء المرشدين غير المشتركين بالنقابة .
 
وتابع ، أن وزارتى التضامن والسياحة اشتركتا سويا لضم أسماء غير المشتركين ب نقابة المرشدين السياحيين لصرف  الدعم الاستثنائي لهم .. 

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