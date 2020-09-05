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برلمان

مؤتمر حاشد بالهرم دعمًا لعمرو القماطي بانتخابات مجلس الشيوخ

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:48 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
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ماجدة بدوي
نظم أهالي الهرم مساء أمس، احتفالية كبيرة للإعلان عن دعمها الكامل لعمرو القماطي مرشح حزب مستقبل وطن بجولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إقامتها يومي 8 و 9 سبتمبر الجاري.

وشارك بالاحتفالية الشعبية النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن  النائب عصام هلال عفيفي الامين العام المساعد للحزب مركزيا و عضو مجلس الشيوخ  والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النواب إيهاب غطاطي والدكتور حمد السيسي والدكتورة مي البطران ومحمد علي ومحمد إسماعيل ومايسة عطوة وأعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن الفائزين في انتخابات محلس الشيوخ ٢٠٢٠ المستشار عصام هلال والدكتورة سهير عبد السلام وعمر زايد والدكتور محيي حافظ  والمهندس أحمد قطب ووليد المليجي، فرج فتحي فرج وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة وأمناء الحزب بمراكز وأقسام محافظة الجيزة.

وأعرب النائب علاء عابد، عن فخره وسعادته بتواجده اليوم بدائرة الهرم وسط عائلتها العريقة، ناقلًا لأهالي الهرم تحية قيادات حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب، لافتًا إلى أن الهرم تُعد اقدم دائرة فى مصر بنحو ٧ آلاف سنة حضارة، فدائرة الهرم تمثل حضارة مصر كلها وليس محافظة الجيزة فقط، مشيرًا إلى أن دائرة الهرم تحتاج الكثير من الجهود رغم أن توليها تحت قبة البرلمان لم يقصروا ابدا فى القيام بدورهم.

وأشاد "نائب رئيس الحزب" بالدور الكبير  الذي تقوم به سيدات ونساء مصر فى مساندة مصر وحزب مستقبل وطن، مؤكدًا أنهن يستحقن لقب عظيمات مصر فيكفى دور المرأة المصرية الوطني العظيم فى ٣٠ يونيو.

ووجه عمرو القماطي، مرشح حزب مستقبل وطن بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، الشكر لحزب مستقبل وطن وقياداته، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن يُعد أقوى الأحزاب التي تعمل على الأرض فى خدمة المواطنين، معربًا عن فخره بكونه من أبناء محافظة الجيزة تلك المحافظة العريقة التي يشهد لها تاريخ مصر القديم والحديث، موجهًا الدعوة لأبناء محافظة الجيزة للوقوف خلفه وخلف حزب مستقبل وطن.

وقال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد للحزب مركزيا و عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن أهالي محافظة الجيزة يستحقون بكل صدق كل التحية فكان لهم الفضل فى فوز ٧ مرشحين من مرشحي حزب مستقبل وطن معتبرًا خوض المرشح الثامن عن الحزب عمرو القماطي بمثابة تأكيد ثقة أهالي الجيزة فى حزب مستقبل وطن ومرشحيه، متعهدًا أن أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وممثلي أهالي الجيزة.

ووجهت الدكتورة مي البطران عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن دائرة الهرم، الدعوة لأهالي دائرة الهرم ومحافظة الجيزة بوجه عام للخروج بشكل مكثف للمشاركة فى الاستحقاق الإنتخابي والتصويت لصالح عمرو القماطي مرشح حزب مستقبل وطن.

ومن جانبه، أكد حمد الوليلي، أمين حزب مستقبل وطن بالهرم، أن رموز وعائلات الهرم تقف بكل قوة خلف مرشح حزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن مرشح الحزب يتمتع بسمعة طيبة بيت أهالي محافظة الجيزة ويستحق بكل ثقة أن يمثل أهالي الجيزة بالغرفة الثانية للبرلمان.

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