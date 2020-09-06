أمن الجيزة يضبط تاجر هيروين في الطالبية

نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط تاجر هيروين بمنطقة الطالبية.





وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الجيزة، أكدتها التحريات، أفادت قيام المدعو م – ي بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزوالة نشاطه الإجرامى في الطالبية.





عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة سرية أسفرت إحداها عن ضبطه بالمنطقة محل سكنه.





وبتفتيشه عثر بحوزته على أسطوانة لمسحوق الهيروين المخدر بإجمالى 250 جرام، وميزان حساس، وهاتف محمول، و1000 جنيه مصري.



