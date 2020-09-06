من قرعة الأمم الأفريقية ٢٠١٩ إلى مونديال اليد.. لغز سحر الأهرامات يبهر العالم

تعد أهرامات الجيزة الثلاث احد اعظم المباني التي تركها لنا أجدادنا الفراعنة حيث تم بناءها قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد ودون عليها تاريخ كبير لآبائنا من انجازات و معابد ومتاحف شيدوها .
وظل لغز بناء الاهرامات محير حتى الآن بسبب ضخامة حجم الحجارة الواحدة والانجاز الهندسي الفريد والكثير من التفاصيل التى اختص بها الفراعنة قبل بدء التاريخ .
ولكن يظل هناك سحر خاص للأهرامات لكل من يدخلها واصبحت احدى المحطات الهامة لكل من يزور مصر .
" مصر ليست دولة تاريخية مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ " كلمات دونها الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ لكون مصر صاحبت واحده من اعظم الحضارات التي عرفها التاريخ وظلت محيرة لعقول العلماء حتى الوقت الحالي .
نجح مصر من جديد في خطف نظرات العالم إلى أهرامات الجيزة لاستضافة قرعة مونديال كأس العالم لكرة اليد بعد فترة عصيبة شهدتها الرياضة في كل أنحاء العالم من انتشار فيروس كورونا الا ان التنظيم والحفاظ على التباعد الاجتماعي اخرج القرعة بشكل يليق بقيمة مصر التاريخية تحت أهم وأعظم إنجاز للفراعنة .
أطلق منظمو فعاليات قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021، الألعاب النارية؛ لتضيء سماء الاهرامات، فى منظر رائع، فى حضور رئيس الوزراء مصطفي مدبولي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .
وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، ويقام الحفل القرعة بمنطقة الاهرامات.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور حفل القرعة الليلة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والعديد من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.
وأحي الموسيقار عمر خيرت الحفل، وقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، بينما قدم الثلاثي جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم الحفل .
وليست هذه المرة الأولى التي تتجه انظار العالم الى واحد من عجائب الدنيا السبع في العام الماضي نجحت مصر في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي خرجت بشكل رائع ابهر العالم اجمع
واستضاف سفح الأهرامات قرعة بطولة افريقيا 2019 لكرة القدم بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة يتقدمهم لاعب منتخب نيجيريا المشارك في مونديال 1994 إيمانويل أمونيكي ومهاجم السنغال الذي فاز على أبطال العالم الفرنسيين في افتتاح مونديال 2002 الحاجي ضيوف.
وكانت المرة الاولي ان تلعب البطولة بمشاركة 24 منتخبا من القارة السمراء بدلا من 16 منتخبا فقط لأول مرة في بطولة كأس الأمم الافريقية .