وزير التعليم يحسم جدلا بشأن العام الدراسي الجديد | تحديد عدد أيام الحضور في المدارس لكل مرحلة .. إتاحة مصادر إلكترونية وغيرها لمساعدة الطلاب في التعلم عن بعد

* وزير التعليم :
- كل ما قيل عن هذا العام الدراسي الجديد على المواقع المختلفة حتى الآن لا أساس له من الصحة
- الوزارة لا تدخر جهدََا في تقديم البرامج التعليمية للسادة المعلمين
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا، الثلاثاء، لإعلان التفاصيل الخاصة بنظام الدراسة في المدارس في العام الدراسي الجديد.
اقرأ ايضا|
وقال وزير التربية والتعليم، "سنجيب في هذا المؤتمر عن التساؤلات التالية "هانروح المدرسة كام يوم؟ .. وكل مرحلة عمرية هاتعمل ايه في دراستها؟.. وايه مصادر التعلم المتاحة لمن يملك خدمة الانترنت ومن لا يملكها ؟ وما هو دور المدرس في هذا العام الدراسي المختلف؟".
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن كل ما قيل عن هذا العام الدراسي الجديد على المواقع المختلفة حتي الآن "لا أساس له من الصحة" وهو تخمينات نتمني عدم الخوض بها أو تداولها.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، التفاصيل الكاملة للخريطة الرسمية الخاصة بـ العام الدراسي الجديد :
* تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020
* يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)
* تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021
* تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
* يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
* تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021
* تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
* تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
* ينتهي العام الدراسي الجديد يوم الخميس 24 يونيو 2021
*مدة الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الجديد 33 أسبوعًا
*نظام جديد لـ امتحانات الثانوية العامة العام القادم
وأوضح أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)، وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة، وذلك اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.
وكشف وزير التربية والتعليم بعض ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021، حيث يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، وبنظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book" ومتساوي في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
*تطبيق نظام التعليم الجديد على تلاميذ 3 ابتدائي لأول مرة
ولفت الدكتور طارق شوقي، إلى أن نظام التعليم الجديد 2.0 (والذي يطبق على صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي)، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المرحلتين الإعدادية والثانوية وكذلك التعليم المدمج، هي أنظمة مستقبلية وليست مرتبطة بانتشار فيروس كورونا فقط وسيتم تعميم ذلك خلال السنوات المقبلة للتغلب على المشاكل التي تواجه عملية التعليم والتي منها (الكثافة العددية، وعجز المعلمين).
وتطرق الاجتماع إلى الحديث حول تدريب المعلمين، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لا تدخر جهدََا في تقديم البرامج التعليمية للسادة المعلمين سواء معلمي النظام الجديد 2.0 أو معلمي المراحل الإعدادية والثانوية، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير برامج تدريب إلكترونية للمعلمين خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة بأكملها.
* كل ما يخص الكتب المدرسية العام القادم
وقد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتابا دوريا بشأن تعليمات استلام المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية الكتب المطورة لمرحلة رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى بالمرحلة الابتدائية بدءا من العام الدراسي القادم 2020/2021.
أوضح وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم قد تعاقدت بشأن طبع و توريد وتغليف وتوزيع الكتب المدرسية لصفوف التعليم المطورة.
بالنسبة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية والدولية :
ترسل كل مدرسة بيانا بإحتياجاتها للشركة التي تم التعاقد معها ، ويتم ارسال بيان بما تم مع الشركة إلى الادارة التعليمية التابعة لها ، ويتم استلام وفحص الكتب الموردة لمخازن المدرسة مع سداد قسمة الكتب الموردة للشركة فور استلام الكتب وفقا لجدول الاسعار المعتمد من الوزارة .
وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بسعر البيع الخاص للطلبة طبقا لجدول الاسعار المعتمد من الوزارة مع الحافظ على تسليم الكتب في صورة "باكيدج" الذي تم الاستلام عليه ، وتكون المدرسة هي المسئول الاول عن أي خطأ يحدث في البيان المرسل وتتحمل المدرسة تكلفة استلام أي كميات اضافية من الكتب مع الشرطة مع إلتزامها بسداد الغرامات المقررة.
كما تم التأكيد على أن أدلة المعلم تصرف مرة واحدة في حال تطبيق منهج علمي جديد وتتسلمه المدرسة من المدريرية التابع لها بعد سداد قيمة الدليل ، وكذلك كتب اللغة الفرنسية لغة أولى وثانية وكتب اللغة الانجليزية لغة ثانية تتسليمها المدرسة من مخازن المديرية بعد سداد قيمة الكتاب للادارة التعليمية التابعة لها.
وبالنسبة للادارات التعليمية ، فيتم استلام البيان الصادر من المدرسة ومراحعته واعتماده وإرساله إلى المديرية التعليمية خلال 10 أيام من تاريخ الاستلام من المدرسة.
ثم تقوم المديرية التعليمية بإستلام البيان الصادر من الادارة التعليمية ومراجعته واعتماده و إرساله إلى إدارة الاحصاء بديوان عام وزارة التربية والتعليم خلال 10 أيام من تاريخ الاستلام ، ليتولى ديوان عام الوزارة تجميع البيانات المقدمة من المديريات التعليمية ومقارنتها بالأعداد الموجودة طرفها وتقديم بيان نهائي في نهاية كل فصل دراسي بما وصل من أعداد طلبة وما هو موجود طرفها والفارق بينهما، على أن يتم تقديم هذا البيان لقطاع مكتب الوزير في نهاية كل فصل.
*3 دور نشر لطباعة كتب العام الجديد
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع كل من دار "نهضة مصر"، وشركة "لونجمان"، وشركة "أبو الهول" للنشر، وذلك لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة، والخاصة بسنوات التعليم المطورة ( KG1، KG2، الأول، والثاني والثالث الإبتدائي)، وذلك في إطار نفس المبلغ السابق الموافقة عليه.
*ميكنة الامتحانات و وقف طباعة كتب المرحلة الثانوية
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ، إن الدولة المصرية تتجه إلي ميكنة أعمال الامتحانات والتوقف عن طباعة الكتب المدرسية لطلاب المرحلة الثانوية واستبدالها بأخرى تفاعلية، خاصة مع ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات تتطلب تحقيق التوازن بين تواجد الطلاب لفترة فى المدرسة وأخرى عبر الإنترنت.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 واستكمالا للاعمال المرتبطة بتحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية.
اقرأ ايضا |
تعرف على فرص توظيف خريجي الأمن السيبراني بكلية الذكاء الاصطناعى
وشملت التعليمات ، التنبيه على مديري المدارس بمرحلة التعليم الابتدائي الرسمي سرعة الانتهاء من البت في كافة طلبات المتقدمين للصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية.
وقالت وزارة التربية والتعليم ، بالنسبة لمرحلة رياض الاطفال التي تم تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال التطبيق الالكتروني المركزي لعدد 11 مديرية وهم (دمياط - البحيرة - الاسماعيلية - المنيا - اسيوط - قنا - البحر الاحمر - الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - الاقصر ) ، فتم التنبيه على الانتهاء من البت في كافة طلبات المتقدمين للصف الاول رياض الاطفال للمدارس الرسمية للغات ، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني المعد للمديريات التعليمية لإعلان نتيجة القبول المبدئي لأولياء الامور على الموقع الخاص بهم ، وعقب الاعلان يلزم على جميع المدارس التي تم اعلان القبول المبدئي بها تسجيل موقف استلام الملفات من اولياء الامور.
ووقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات المحمول لتقديم خدمات الاستضافة وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية تطلقها الوزارة، لمدة ثلاث سنوات، تتيح للطلاب الوصول إلى محتويات المناهج التعليمية بكل سهولة ويسر، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر
ويتضمن الاتفاق أن تتولى وزارة التربية والتعليم تطوير منصة تعليمية لعرض محتوى تعليمي للطلاب، تنتجه الوزارة، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة المتعلقة بالاستضافة والبنية الأساسية اللازمة لإطلاق المنصة، وتوفير المحتوى الرقمي المزمع إتاحته على المنصة وذلك بما يتفق مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها في هذا الشأن، وتتولى "اورنچ" بالتنسيق مع الوزارة تزويد المنصة بكافة التقنيات الحديثة اللازمة لاستضافة المحتوى من خلال مراكز استضافة البيانات التابعة لها، وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة المنصة، كما سيتم استخدام "اورنچ كاش" كوسيلة لسداد المقابل المادي للمنصة عبر الهواتف الذكية.
اقرأ أيضا:
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بدائل لأبنائنا الطلاب للتعليم عن بعد، والتي بدأتها الوزارة منذ بداية أزمة كورونا، والتي شهدت إطلاق أكثر من مكتبة رقمية (https://study.ekb.eg) ومنصة لبث الدروس التعليمية لأبنائنا الطلاب (https://stream.moe.gov.eg)، كما أطلقت الوزارة منصة لبث المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة لمختلف المواد https://www.thanaweya.net
وأضاف شوقي أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، فضلًا عن اتباع الوزارة لسياسات جديدة تعتمد بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
واستقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2020/2021.
ورحب الدكتور طارق شوقي بالتعاون مع وزارة الصحة في عدة مجالات كما قدم الشكر للدكتورة هالة زايد على التعاون الوثيق في إدارة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية؛ حيث سخرت الدولة كل إمكانياتها للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب.
وأكد الدكتور طارق شوقي على أهمية التكاتف والتعاون مع وزارة الصحة لضمان الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والوصول لأفضل نموذج يتناسب معهم خلال العام الدراسي المقبل، قائلًا: "إن العام الدراسي سيبدأ 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 وتواجه الوزارة تحديًا كبيرًا في أعداد الطلاب، حيث إن هناك حوالي 22 مليون طالب، مقسمين على جميع المراحل".
ومن جهتها، قدمت الدكتورة هالة زايد التهنئة لوزير التربية والتعليم؛ لنجاح أعمال امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، رغم كل ما واجهته منظومة الامتحانات من دعاوى تحذيرية لعدم إتمامها على الوجه المطلوب، مما يعد نجاحًا في التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه الدولة، مؤكدة على إيمانها بالتكامل والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية؛ لتخطي الأزمة الحالية لفيروس كورونا.
وناقش الجانبان التصورات المبدئية لخطة العام الدراسي المقبل، والتي سيتم الإعلان عنها كاملة أول سبتمبر المقبل، وبعض الحلول المقترحة لشكل ونظام الدراسة؛ للوصول إلى القرار الصحيح الذي يضمن استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب بالشكل الذي نحافظ به على سلامتهم وصحتهم.