وزير التعليم يحسم جدلا بشأن العام الدراسي الجديد | تحديد عدد أيام الحضور في المدارس لكل مرحلة .. إتاحة مصادر إلكترونية وغيرها لمساعدة الطلاب في التعلم عن بعد

* وزير التعليم :

- كل ما قيل عن هذا العام الدراسي الجديد على المواقع المختلفة حتى الآن لا أساس له من الصحة

- الوزارة لا تدخر جهدََا في تقديم البرامج التعليمية للسادة المعلمين









أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا، الثلاثاء، لإعلان التفاصيل الخاصة بنظام الدراسة في المدارس في العام الدراسي الجديد.





اقرأ ايضا|

وقال وزير التربية والتعليم، "سنجيب في هذا المؤتمر عن التساؤلات التالية "هانروح المدرسة كام يوم؟ .. وكل مرحلة عمرية هاتعمل ايه في دراستها؟.. وايه مصادر التعلم المتاحة لمن يملك خدمة الانترنت ومن لا يملكها ؟ وما هو دور المدرس في هذا العام الدراسي المختلف؟".





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن كل ما قيل عن هذا العام الدراسي الجديد على المواقع المختلفة حتي الآن "لا أساس له من الصحة" وهو تخمينات نتمني عدم الخوض بها أو تداولها.









وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، التفاصيل الكاملة للخريطة الرسمية الخاصة بـ العام الدراسي الجديد :

* تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020

* يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)

* تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021

* تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

* يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

* تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021

* تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021

* تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

* ينتهي العام الدراسي الجديد يوم الخميس 24 يونيو 2021

*مدة الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الجديد 33 أسبوعًا





*نظام جديد لـ امتحانات الثانوية العامة العام القادم

وأوضح أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)، وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة، وذلك اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.



