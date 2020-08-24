تعرف على فرص توظيف خريجي الأمن السيبراني بكلية الذكاء الاصطناعى

تم اتاحة كلية الذكاء الاصطناعى فى تنسيق الجامعات لعام 2020_2021 فى عدد من الجامعات المصرية , وقد تم اضافة الكلية العام الماضى بعد ان تم انشاء اول كلية للذكاء الاصطناعى فى كفر الشيخ .









مدة الدراسة فى كلية الذكاء الاصطناعى 4 سنوات , وبعد ذلك يحصل الطالب على بكالوريوس فى علوم الذكاء الاصطناعي .





وقد اعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصناعى بجامعة القاهرة عن فتح باب التسجيل للدراسة فى برنامج الشبكات والامن السيبرانى بالكلية وذلك خلال فترة التنسيق لعام 2020_2021 ,









و تكون الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج الاتى :

مهندس نظم ( شبكات الحاسب _ تكنولوجيا المعلومات )





متخصص فى ادارة الشبكات ( مدير شبكات )





متخصص فى تكنولوجيا المعلومات ( مدير تكنولوجيا المعلومات )

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مهندس برمجيات للويب والانترنت





متخصص فى تامين البرمجيات





متخصص فى حماية المحتوى الإلكتروني





محقق ادلة جنائية حاسوبية او رقمية







