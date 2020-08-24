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تعليم

تعرف على فرص توظيف خريجي الأمن السيبراني بكلية الذكاء الاصطناعى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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مريم عزت
تم اتاحة كلية الذكاء الاصطناعى فى تنسيق الجامعات لعام 2020_2021 فى عدد من الجامعات المصرية , وقد تم اضافة الكلية العام الماضى بعد ان تم انشاء اول كلية للذكاء الاصطناعى فى كفر الشيخ . 


 مدة الدراسة فى كلية الذكاء الاصطناعى 4 سنوات , وبعد ذلك يحصل الطالب على بكالوريوس فى علوم الذكاء الاصطناعي . 

وقد اعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصناعى بجامعة القاهرة عن فتح باب التسجيل للدراسة فى برنامج الشبكات والامن السيبرانى بالكلية وذلك خلال فترة التنسيق لعام 2020_2021 , 


و تكون الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج الاتى :
مهندس نظم ( شبكات الحاسب _ تكنولوجيا المعلومات ) 

متخصص فى ادارة الشبكات ( مدير شبكات ) 

متخصص فى تكنولوجيا المعلومات ( مدير تكنولوجيا المعلومات ) 
مهندس برمجيات للويب والانترنت 

متخصص فى تامين البرمجيات 

متخصص فى حماية المحتوى الإلكتروني 

محقق ادلة جنائية حاسوبية او رقمية 


وقد انطلق تنسيق المرحلة الأولى يوم 22 أغسطس ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ، بحيث يتم تسجيل الرغبات الكترونيا عن طريق المنزل او معامل التنسيق  الموجودة بالجامعات
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