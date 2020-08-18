لطلاب الثانوية العامة شعبة علوم.. تعرف على برامج وشروط التقديم فى كلية الذكاء الاصطناعى والحاسبات بحلوان

اعلن المجلس الاعلى الجامعات عن فتح باب التقديم لكلية الذكاء الاصطناعى والحاسبات لاول مره لطلاب الثانوية العامة بشعبة علمى علوم .





وكان قد اعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوازرة التعليم العالى والبحث العلمى عن فتح باب التقديم لاول مره لكلية الذكاء الاصطناعى والحاسبات لشعبة العلمى علوم .





ويقدم لكم صدى البلد اقسام الكلية بجامعة حلوان و الاوراق المطلوبة.

وتضم كلية الذكاء الاصطناعى والحاسبات برنامجي هندسة البرمجيات وبرنامج المعلومات الطبية .

شروط التقديم بالبرنامج :

1 – استیفاء النموذج الخاص بالتقدیم المبدئي من خلال الإنترنت. ثم يتم استخراج فیزا من البنك الأھلي بموجب البطاقة الشخصیة حیث أن الفیزا ھي الألیة الرسمیة للدفع خلال فترة الدراسة بالكامل، حیث لا یوجد دفع نقدي.

2 – تحضیر المستندات التالیة: (صورة من شھادة الثانوية العامة – خطاب الترشیح من الكلیة التي قبل بھا الطالب بالتنسیق). یقوم الموظف بشئون الطلاب بمراجعة ملفات الطالب من حیث الحد الأدنى وكافة أوراق الطالب.

3 – عمل مقابلة شخصية للطالب.

4 – موافقة مجلس إدارة البرامج الخاصة بالكلیة، ویتبعھا موافقة مجلس الكلیة على قبول الطالب.

5 – إعلان الطلاب بقبولھم بالبرنامج وذلك من خلال البیانات التي قام الطالب بإستیفائھا في النموذج المبدئي، ؤأیضا الموقع الخاص بالبرنامج.

6 – یحضر الطالب إلي الكلیة لاستلام خطاب الكشف الطبي وذلك في حالة أنه لم یقم بعمل كشف طبي سابق لكلیة تابعة لجامعة حلوان.

7 – یقوم الطالب بشحن الفیزا بعدد الساعات التي قام بتسجیلھا ومصروفات الكلیة والمصروفات الإداریة، بالبنك الأھلي تمھیدا لدفع المصروفات عن طریق الفیزا.

8 – یقوم الطالب بتقدیم كافة المستندات المطلوبة بعد إجراء الكشف الطبي ودفع المصروفات وذلك خلال أسبوع من تاریخ إعلان النتیجة على الموقع، بخلاف ذلك یلغى ترشیح الطالب للقبول بالبرنامج.

الأوراق المطلوبة :

يتم إجراء الكشف الطبي والكشف يحضر الطالب إلي الكلية لاستلام ورقة الكشف الطبي ومعرفة ميعاد الكشف، حيث يستطيع الطالب في اليوم المحدد للكشف الطبي إنهاء عملية التقديم بعد تجهيز الآتي

وفي حالة إذا كان الطالب أجرى الكشف الطبي سابقا لأي كلية تابعة لجامعة حلوان لا يتم إعادته وهو صالح لاستخدامه لدي الكلية، إذا لم يتم عمل:

1 – أصل شهادة الثانوية العامة و4 صور منها.

2- شهادة ميلاد الرقم القومي و4 صور منها.

3 – عدد (5) صور من البطاقة الشخصية.

4 – عدد (10) صور شخصية.

5 – أصل بطاقة الترشيح و4 صور منها.

6 – نموذج (2) جند للذكور.

7 – بطاقة (6 أو 7 جند) لمواليد 99 وما قبلها.

8 – جنيه دمغة من مكتب البريد.

9 – طوابع جامعة بـ4 جنيهات للكشف الطبي من خزينة الكلية.

10 – يسلم الملف في دوسيه بلاستيك بكبسولة.

برنامج هندسة البرمجيات :

يعمل البرنامج بنظام الساعات المعتمدة وينقسم إلى: 24 ساعة مواد دراسية + 12 ساعة للرسالة، بما يعادل 36 ساعة معتمدة.

– تنقسم المواد الدراسية إلى: 6 مقررات إجبارية + 2 مقررات اختياري، بما يعادل 8 مقررات دراسية

– الحد الأدنى لإنهاء البرنامج هو 4 فصول دراسية والحد الأقصى المسموح به هو 10 فصول دراسية

– لا يعتبر التدريب الصيفي فصلًا دراسيًا.

– عند إتمام دراسة المقررات الدراسية ورسالة الماجستير يحصل الدارس على شهادة الماجستير من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان.

الأوراق المطلوبة:

-شهادة التخرج.

-شهادة إنهاء الخدمة العسكرية.

-شهادة الميلاد.

-بيان درجات تفصيلي بالمواد التي تم دراستها.

– 6 صور شخصية.

– شهادة الدبلومات إن وجدت.