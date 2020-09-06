عميدة إعلام القاهرة توضح لـ صدى البلد نظام الدراسة بدبلوم الأمن المعلوماتي الجديد

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن كلية الإعلام لا تدخر جهدًا وتحاول بكل ما تملك من إمكانات أكاديمية وعلمية نشر الفكر الإعلامي الصحيح بين الفئات المختلفة.





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وأضافت عميدة كلية الإعلام في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن مدة الدراسة بدبلوم الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتی سنة دراسية واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين، ويتم خلالها تدريس جميع المقررات بواسطة أساتذة من كليات جامعة القاهرة المتخصصة فى مجال أمن المعلومات مثل كلية البحوث والدراسات الإحصائية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية الهندسة، لتدريس بعض المواد في إطار الدراسات البينية.





وأوضحت أن الملتحقين بالدبلوم سيتم تدريبهم على استخدام أدوات ووسائل الإعلام الرقمي بشكل احترافي ليصبح لديهم إلمام بالتقنيات والمستحدثات الخاصة بالصحافة التليفزيونية والرقمية والقدرة على کشف الأخبار الكاذبة والمفبركة.





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وأشارت إلى أنه بنهاية الدبلوم سيكون الخريجون قادرين على كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية والكتابة للإعلام الاجتماعي، وإنتاج المحتوى المرئي للإعلام الجديد، والكشف عن الجرائم الرقمية، وأيضًا الكشف عن المعلومات الكاذبة والمفبركة باستخدام التقنيات التقليدية والحديثة، وتطبيق طرق وأساليب الحفاظ على أمن المعلومات السبيراني، بالإضافة إلي مناقشة مراحل التحري عن المعلومة للكشف عن صحتها، وممارسة العمل الإعلامي كشريك ملتزم بالأمانة ويتحلى بمبادئ مواثيق الشرف، والكشف عن رسائل الدعاية الرقمية المدمرة التي تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد وطرق التعامل معها والرد عليها.





والجدير بالذكر أن مجلس جامعة القاهرة برئاسة محمد عثمان الخشت، قد وافق على استحداث دبلوم الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي بكلية الإعلام بنظام الساعات المعتمدة، كأول دبلوم من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية، في إطار مواكبة لوائح الجامعة ومناهج دراسة بها لمتغيرات العصر المتسارعة.