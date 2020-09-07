هتندم والفلوس مش كل حاجة.. شادى محمد يوجه رسالة قاسية لـ رمضان صبحى.. شاهد

أكد شادي محمد الكابتن ونجم الأهلي السابق ، أن إدارة النادي الأهلي تتعرض لحملة إعلامية ممنهجة متابعا: "عندي كتير أقدر أقوله في الموضوع ده"، مؤكدا أن إدارة الأهلي لم تفشل في ملف التعاقد مع رمضان صبحي ولكنها "عملت الواجب وزيادة".





وانتقد شادي محمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية ten "رمضان صبحي خرج من العين السحرية للنادي الأهلي، ولم يخرج من الباب الضيق من الأساس".





وقال شادي محمد، مخاطبًا رمضان صبحي: "الفلوس مش كل حاجة، مبروك عليه الفلوس ومبروك علينا النادي الأهلي".





وتابع قائلا : "ربنا يوفق رمضان صبحي ولكن الندم قادم لا محالة، كم لاعب صنع بطولات وتاريخ قد رمضان صبحي 100 مرة وندموا بعد ذلك؟!، رمضان صبحي هيندم مليون في المية".





وأعلن نادي بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي جناح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل وبعقد يمتد لعام 2025.





ونشر بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع مصور لتقديم اللاعب تحت عبارة" تمت المهمة بنجاح، رمضان صبحي في بيراميدز".