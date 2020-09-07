AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هتندم والفلوس مش كل حاجة.. شادى محمد يوجه رسالة قاسية لـ رمضان صبحى.. شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:18 م
شادي محمد نجم الأهلي
شادي محمد نجم الأهلي السابق
Advertisements
محمود محسن
أكد شادي محمد الكابتن ونجم الأهلي السابق ، أن إدارة النادي الأهلي تتعرض لحملة إعلامية ممنهجة متابعا: "عندي كتير  أقدر أقوله في الموضوع ده"، مؤكدا أن إدارة الأهلي لم تفشل في ملف التعاقد مع رمضان صبحي ولكنها "عملت الواجب وزيادة".

وانتقد شادي محمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية ten "رمضان صبحي خرج من العين السحرية للنادي الأهلي، ولم يخرج من الباب الضيق من الأساس".

وقال شادي محمد،  مخاطبًا رمضان صبحي: "الفلوس مش كل حاجة، مبروك عليه الفلوس ومبروك علينا النادي الأهلي".

وتابع قائلا : "ربنا يوفق رمضان صبحي ولكن الندم قادم لا محالة، كم لاعب صنع بطولات وتاريخ قد رمضان صبحي 100 مرة وندموا بعد ذلك؟!، رمضان صبحي هيندم مليون في المية".

وأعلن نادي بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي جناح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل وبعقد يمتد لعام 2025.

ونشر بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع مصور لتقديم اللاعب تحت عبارة" تمت المهمة بنجاح، رمضان صبحي في بيراميدز".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد فاروق: الأهلي يواجه صعوبة في التعاقد مع رمضان صبحي

شريف إكرامي كلمه السر.. بيراميدز يسعى لـ ضم رمضان صبحي.. فيديو

شوبير: هيدرسفيلد قرر بيع رمضان صبحي.. ومفاوضات بيراميدز تضع الأهلي في مأزق

وائل جمعة عن رحيل رمضان صبحي: "في ألف لاعب يتمنى يلعب للأهلي"

بتلعبوا ساعتين ومش عاجبكوا ١٨ مليون.. لاعب الأهلي يشن هجوما عنيفا على رمضان صبحي

العين الإماراتي يكشف حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. وجد سائل منوي على ملابس زوجته فقطع جسدها نصفين

التعليم: بث مباشر عبر فيس بوك لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد .. ظهر غد

تعرف على أبرز ما سيعلنه وزير التعليم غدا بشأن العام الدراسي الجديد

رسميا .. بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحي | فيديو

قناة الأهلي تشيد بـ جنش حارس الزمالك: هي دي أخلاق الرياضة

عايز تسخن الناس عليك.. تعليق مثير من تامر أمين على إشارة رمضان صبحي بـ الصمت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورش كايمان GT4 تحصل على تحديثات موديل 2021 .. صور

بملابس كلاسيك .. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة .. شاهد

أنهي أحلى.. نسمة محجوب تشارك جمهورها بـ طلتين