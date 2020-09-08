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فن

نسرين طافش: يا نار كوني بردا وسلاما على غابات سوريا الحبيبة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكري
أعربت الفنانة نسرين طافش عن حزنها إزاء تعرض سوريا لحرائق هائلة بالغابات امتدت إلى بعض القرى. 

وكتبت نسرين طافش عبر حسابها على انستجرام " سوريا الحضارة .. سوريا الجمال .. سوريا السلام ..يا نار كوني بردا و سلاما على غابات سوريا الحبيبة..يارب احمي جنتك عالارض سوريتي الغالية بعينك التي لا تنام 🙏🏻". 

وتشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.

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وما يزال رجال الإطفاء يحاربون حرائق اندلعت السبت في غابات صلنفة في اللاذقية وامتدت إلى ريف حماة الغربي، وتحديدًا إلى قرى الفريكة و الفوقانية وعين بدرية.

وتسببت الحرائق بأضرار بيئية كبيرة في الغابات والمحميات الطبيعية، وكذلك في البيوت والممتلكات
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