نسرين طافش: يا نار كوني بردا وسلاما على غابات سوريا الحبيبة

سوريا الحضارة .. سوريا الجمال .. سوريا السلام .. يا نار كوني بردا و سلاما على غابات سوريا الحبيبة 🙌🏻🙏🏻💚 يا رب احمي جنتك عالارض سوريتي الغالية بعينك التي لا تنام 🙏🏻 #سوريا 🙏🏻🇸🇾 #الغابات_السورية #سلسلة_جبال_الساحل_السوري