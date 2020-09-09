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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الاربعاء
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاربعاء 15.72 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك عودة 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع .

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 وسجل سعر الدولار فى بنوك(المصرى الخليجى ،الاهلى ، مصر ، الاهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ،كريدى اجريكول ،اتش اس بى سىHSBC،قناة السويس ، مصرف ابوظبى الاسلامى ) 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنوك (البركة ،بلوم ، العربى الافريقى الدولى ،التعمير و الاسكان، الاسكندرية ، الاهلى اليونانى ) 15.74جنيه للشراء و 15.84جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع .

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