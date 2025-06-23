عضو شعبة المواد الغذائية: نتحرك بخطى ثابتة واستباقية.. ولا خوف على الأسواق

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن السوق المصري يشهد حالة من الاستقرار والوفرة في السلع الأساسية، رغم التوترات الإقليمية المرتبطة بالتهديدات المتصاعدة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك بثقة وهدوء لحماية الأسواق وتأمين المواطن.

وأوضح المنوفي أن القيادة السياسية تتبع نهجًا استباقيًا في مواجهة الأزمات، قائلًا: "ما يميز مصر في مثل هذه الظروف هو وجود قيادة واعية تتحرك بخطى مدروسة، وتملك بُعد نظر استراتيجي، مما يجعلها تتخذ قرارات سريعة ومبكرة قبل تفاقم الأزمات". ولفت إلى أن ما يتم تنفيذه اليوم هو ثمرة رؤية عميقة بدأت منذ سنوات لتعزيز الأمن الغذائي وتعدد مصادر الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن الأسواق المصرية لا تعاني من أي اضطرابات أو نقص في السلع، حيث تتوافر المنتجات بكميات كافية، وهو ما يعكس جاهزية الدولة ونجاحها في بناء مخزون استراتيجي قوي، إلى جانب تطوير منظومة التخزين والتوزيع ورفع كفاءتها بشكل مستمر.

ووجه المنوفي رسالة طمأنة إلى المواطنين، داعيًا إياهم إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتعامل بثقة مع المعلومات الرسمية، مؤكدًا أن الإعلام الوطني عليه مسؤولية كبيرة في دعم جهود الدولة ونشر الوعي. وأضاف: "القيادة تتحرك اليوم، وليس غدًا، لحماية مستقبل المواطن، والمطلوب منا كمجتمع أن نكون على قدر هذا الجهد".