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تعليم

التعليم مش كتب ومدرسة.. وزير التعليم يكشف عن إتاحة وسائل تعليمية مبتكرة للطلاب في العام الدراسي الجديد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم خلال العام الدراسي الجديد اتاحة عددا من الوسائل التعليمية .

حيث قال وزير التربية والتعليم ، بالنسبة للمرحلة الابتدائية وتحديدا الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي ، فسيتم الاعتماد على معلم الفصل لتدريس المنهج متعدد التخصصات الذي يعتمد بشكل اساسي على تنمية المهارات الحياتية للطالب.


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وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى انه بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، ستكون الوسيلة التعليمية الاساسية المتاحة لهم هي القنوات التعليمية وهي قنوات متخصصة لشرح المناهج في جميع المواد الدراسية .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن هنا ايضا وسائل تعليمية مساعدة لمساعدة طلاب الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي ، وهي : منصة البث المباشر للحصص الافتراضية والتي تقدم بث مباشر للحصص الافتراضية على يوتيوب ــ بالاضافة لمنصة ادمودو للتواصل الدائم بين المعلمين والطلاب واولياء الامور – المنصة الالكترونية التي تقدم محتوى رقمي تفاعلي متصل بالمناهج الدراسية.



أما بالنسبة للمرحلة الاعدادية ، فقد أوضح وزير التربية والتعليم أن الوسيلة التعليمية المتاحة هي القنوات التعليمية ، والوسائل الاضافية المساعدة هي منصة البث المباشر للحصص الافتراضية ، ومنصة ادمودو ، والمنصة الالكترونية للمحتوى التفاعلي ، ومكتبة الكتب الالكترونية التفاعلية للشهادة الاعدادية ، ومكتبة الدروس الالكترونية التي تقدم دروس إلكترونية في جميع لمواد بأفضل المعلمين ، وتطبيق اسأل المعلم الذي يعتمد على المعلم كركيزة اساسية للعملية التعليمية .

وفيما يخص المرحلة الثانوية ، أكد وزير التربية والتعليم ،  أن وسيلة التعليم الاساسية هي منصة ادارة التعلم على التابلت ، أما الوسائل المساعدة فتتمثل في  : منصة البث لمباشر للحصص الافتراضية ، مكتبة الكتب الالكترونية التفاعلية ، والقنوات التعليمية ، ومنصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب واولياء الامور ، والمنصة الالكترونية ، وتطبيق اسأل المعلم ، ومكتبة الدروس الالكترونية.

وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021، في حضور السيد الوزير أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تحقيقه خلال العام الدراسي 2019/2020، في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا، حيث نجحت الوزارة في تقييم الطلاب من قبل المدرسين (في الصفوف الدراسية من KG1 وحتى الصف الثاني الابتدائي)، كما تم تقييم ما يقرب من 19 مليون مشروع بحثي (للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي)، كما تم عقد امتحان وتقييم لـ 1.2 مليون طالب إلكترونيًا من المنزل (للصفوف الأول والثاني الثانوي)، فضلًا عن النجاح في عقد امتحان وتقييم 652 ألف طالب بالشهادة الثانوية العامة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات.
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