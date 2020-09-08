متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020
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وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)
وقالت وزارة التربية والتعليم : تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021 ، و تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
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وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
و قالت وزارة التربية والتعليم : تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 ، و تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021 .
و أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
وأكدت أن لعام الدراسي الجديد سينتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021 ، لافتةً إلى أن مدة الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الجديد 33 أسبوعًا