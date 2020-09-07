كل ما تريد معرفته عن برنامج نظم المعلومات بـ كلية الذكاء الاصطناعي

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول فى برنامج فى نظم المعلومات ( data science in information system ).
مميزات برنامج نظم المعلومات :
١- الدراسه فى البرنامج تعتمد على الساعات المعتمدة .
٢- يساعد على خلق كوادر ذات خبرة عالية فى مجال علوم البيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجالات علوم البيانات .
٣- تطبيق نظام الإرشاد الأكاديمي لمساعدة الطلاب على اختيار المقررات وتوجيههم خلال فترة الدراسة .
٤- توفير تدريبات علمية تصقل مهارات الطالب .
مميزات خريجى البرنامج :
١- يحصل الطالب فى نهاية البرنامج على بكالوريوس " علوم البيانات فى نظم المعلومات " من كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعى .
٢- يكتئب الطالب من خلال دراسته فى البرنامج على مهارات تمكنه من التنافس فى سوق العمل .
مجالات العمل لخريجي البرنامج :
التسوق الالكترونى والمبيعات - الاعلان والاعلام .
التكنولوجيا وتطبيقاتها - الفضاء - التعليم .
المدن الذكيه وخدمتها - الرياضه - خدمات الاتصالات والمحمول.