كل ما تريد معرفته عن برنامج نظم المعلومات بـ كلية الذكاء الاصطناعي

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مميزات برنامج نظم المعلومات :





١- الدراسه فى البرنامج تعتمد على الساعات المعتمدة .

٢- يساعد على خلق كوادر ذات خبرة عالية فى مجال علوم البيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجالات علوم البيانات .

٣- تطبيق نظام الإرشاد الأكاديمي لمساعدة الطلاب على اختيار المقررات وتوجيههم خلال فترة الدراسة .

٤- توفير تدريبات علمية تصقل مهارات الطالب .

مميزات خريجى البرنامج :

١- يحصل الطالب فى نهاية البرنامج على بكالوريوس " علوم البيانات فى نظم المعلومات " من كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعى .

٢- يكتئب الطالب من خلال دراسته فى البرنامج على مهارات تمكنه من التنافس فى سوق العمل .





مجالات العمل لخريجي البرنامج :





التسوق الالكترونى والمبيعات - الاعلان والاعلام .

التكنولوجيا وتطبيقاتها - الفضاء - التعليم .

المدن الذكيه وخدمتها - الرياضه - خدمات الاتصالات والمحمول.

علنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول فى برنامج فى نظم المعلومات ( data science in information system ).