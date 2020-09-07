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تعليم

كل ما تريد معرفته عن برنامج نظم المعلومات بـ كلية الذكاء الاصطناعي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول فى برنامج فى نظم المعلومات ( data science in information system ). 

مميزات برنامج نظم المعلومات : 

١- الدراسه فى البرنامج تعتمد على الساعات المعتمدة .
  ٢- يساعد على خلق كوادر ذات خبرة عالية فى مجال علوم البيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجالات علوم البيانات . 
٣- تطبيق نظام الإرشاد الأكاديمي لمساعدة الطلاب على اختيار المقررات وتوجيههم خلال فترة الدراسة .
  ٤- توفير تدريبات علمية تصقل مهارات الطالب . 
  مميزات خريجى البرنامج :
  ١- يحصل الطالب فى نهاية البرنامج على بكالوريوس " علوم البيانات فى نظم المعلومات " من كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعى .
  ٢- يكتئب الطالب من خلال دراسته فى البرنامج على مهارات تمكنه من التنافس فى سوق العمل . 

  مجالات العمل لخريجي البرنامج : 

التسوق الالكترونى والمبيعات - الاعلان والاعلام . 
التكنولوجيا وتطبيقاتها - الفضاء - التعليم .
  المدن الذكيه وخدمتها - الرياضه - خدمات الاتصالات والمحمول.
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