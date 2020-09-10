تفاصيل جديدة.. سيدة القطار: العسكري بصّلى لقاني بعيط وقلتله انت زي أولادى

روت السيدة صفية أبو العزم، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، كواليس واقعة "الكمسارى والمجند"، داخل القطار ، قائلة: "دفعت للمجند الفلوس.. الراجل مبيستخسرش فينا عمره هنستخسر فيه 22 جنيه".









وأضافت سيدة القطار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أنها شعرت أن المجند بالقطار ابنها وتحركت إليه بدافع الأمومة، مشيره قائلة: "العسكرى بص لى لاقانى بعيط وقلتله انت زي أولادى".









وأوضحت صفية أبو العزم، أن أحد المسئولين برئاسة الجمهورية تحدث معها بعد الواقعة وقال لها إن وفدا من الرئاسة سيزورها فى منزلها، متابعه: "سعيدة ببيان القوات المسلحة ووزير الدفاع كلمنى شخصيا علشان يشكرنى".









وتابعت: "اللى عمله وزير النقل كامل الوزير كويس ورجع حق المجند، وأنا قلت لوزير الدفاع انتو بتعملوا كتير علشاننا، وأنا مكنتش عارفة إن فيه حد بيصورنى فى القطر".